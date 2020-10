Så många jobb skapar den förnybara energisektorn

Under 2019 skapades 498 000 nya heltidsarbeten inom den förnybara energisektorn globalt. Det visar statistik från International Renewable Energy Agency, Irena. Ökningen av antalet arbeten ökade enligt Irena under 2019 från cirka 11 miljoner till cirka 11,5 miljoner. Den största ökningen av arbetstillfällen skedde inom området biobränslen. Irena har också granskat könsfördelningen bland de arbetande in förnybarhetsbranschen och konstaterar att 32 procent av de arbetande i sektorn är kvinnor.

I sin senaste rapport berättar Irena att solpaneler levererar 33 procent av samtliga arbetstillfällen inom den förnybara energisektorn. Medan antalet arbeten växer kraftigt inom sektorn biobränslen konstateras även att antalet arbetstillfällena inom vätgassektorn planade ut under 2019.

I rapporten lyfts ett problem för framtida tillväxt av den förnybara energisektorn kopplad till yrkesutbildning och covidkrisen.

”För att skapa den kompetens som krävs för vi ska kunna gå från fossilt till förnybart måste alla länder satsa mer på yrkesutbildning. Här kommer det nu att krävas ökad användning av informations- och kommunikationsteknik som gör att det går att utbilda personal på distans”, skriver Irena i en kommentar till rapporten.



Läs ”Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2020”