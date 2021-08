Veberöd blir Skandinaviens första Fab City

Veberöd i Lunds kommun blir Skandinaviens första medlem i Fab City, ett initiativ för hållbara städer som strävar efter att producera allt de konsumerar för att bland annat minska sitt klimatfotavtryck. Initiativet har för närvarande 38 medlemmar, bland dem Barcelona, Shenzhen och Mexico City. Förutom att vara den första medlemmen i Skandinavien är Veberöd också den minsta medlemmen, och sorterar under kategorin smarta byar.

”Veberöds strategi att sammanföra akademi, näringsliv och myndigheter med det lokala samhället för att bygga social påverkan är helt i linje med Fab City-agendan. Vi på Fab City Global Initiative ser fram emot att arbeta med ett så kreativt team för att bygga en bättre urban framtid”, säger Ida Jusic på Fab City i en kommentar.

Upprinnelsen till medlemskapet är att Veberöd ingår i projektet Smarta Byar, som är en del av Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lund. En del av satsningen handlar om ett så kallat FabLab som startats i Veberöd för att skapa en mer cirkulär ekonomi.

Initiativet startade 2011 då The Fab City Project lanserades av Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, the MIT Center for Bits and Atoms, the Fab Foundation och Barcelonas kommunstyrelse. 2014 utmanade dåvarande borgmästaren i Barcelona, Spanien, städer att till 2054 tillverka allt de själva konsumerar. Medlemmar kan vara städer, regioner eller länder och genom sitt medlemskap skriver de under på att de bland annat ska vara ekologiska, inklusiva, glokala, experimentella och tillhandahålla öppna data.



