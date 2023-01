Kan bli totalförbud för PFAS i hela EU – hemligt förslag inlämnat för granskning

Användning av skidvalla under exempelvis Vasaloppet har kontaminerat närliggande vattenmiljö. Per Ängqvist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen, menar att PFAS-kemikalierna är vår tids värstingkemikalie och borde förbjudas nu för att undvika värre konsekvenser i framtiden. Myndigheten har nu i ett hemligt förslag föreslagit just ett totalförbud inom EU för användandet av PFAS-kemikalier.

Foto : Claudio Bresciani/TT, Per Ängqvist/Kemikalieinspektionen, Talevr/Getty Images