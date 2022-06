Livsmedelsverket tar plats i stort kemikaliesamarbete inom EU

Som en av flera svenska myndigheter kommer Livsmedelsverket att medverka i ett kemikaliesamarbete inom EU. Programmet går under namnet Parc – Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals – och löper över sju år.

Tanken är programmet ska utveckla och samordna riskbedömningar av olika kemikalier som kan finnas i miljön, livsmedelsprodukter och förpackningar. Syftet är att ”minska mängden skadliga kemikalier människor och miljön utsätts för”, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

”Vi har stora förhoppningar på att samarbetet ska leda till att säkrare kemikalier produceras vilket skyddar människors hälsa och vår miljö. Det arbete som görs nu lägger grunden för säkrare kemikalier i produkter och material i EU och därmed i livsmedel under 2030-talet”, säger Jenny Aasa, toxikolog på Livsmedelsverket, i en kommentar.

Den gemensamma riskbedömningen förväntas leda till samordningsvinster. Länderna kan dra nytta av varandras arbete och undvika att samma typ av forskning och utveckling bedrivs samtidigt.

Totalt deltar tolv svenska myndigheter, utöver Livsmedelsverket handlar det bland annat om Naturvårdsverket. Förutom EU-länderna ingår Storbritannien i Parc-samarbetet.