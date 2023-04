Svanenmärket kan förbjudas på byggprodukter – “Ena handen vet inte vad den andra gör”

EU-kommissionens förslag på ny byggproduktförordning innebär ett slut för Svanenmärkta byggprodukter. Visserligen får märkningarna finnas kvar, men inte själva märkningen på förpackningen, något som oroar miljömärkningsorganisationen då en tredjedel av de byggprodukter som köps i Norden uppges inhandlas av konsumenter. Därmed skulle också incitamentet minska för produktutveckling och gradvis vässade kriterier, anser de.

Enligt förslaget till reviderad byggproduktförordning ska endast CE-märkning få finnas på själva förpackningen av en byggprodukt. Både Svanenmärket och EU-blomman förbjuds trots att de är märkningar där kriterierna tas fram av en oberoende organisation, så kallade klass 1-miljömärkningar.

— Vi ser ingen konflikt mellan att ha Svanen och CE-märket på förpackningen. Svanen är för de bästa i klassen medan CE-märket är en basnivå. Det allvarligaste med förslaget är att konsumenter inte får den vägledning de har rätt till. Dessutom får inte de företag som jobbar med att ta fram byggprodukter som är extra bra möjlighet att marknadsföra det på ett trovärdigt sätt, säger Anna Linusson, vd för Miljömärkning Sverige, den svenska delen av den nordiska miljömärkningsorganisationen bakom Svanen och EU Ecolabel.

Så vad ligger bakom att EU-kommissionen lägger fram ett sånt här förslag?

Enligt Anna Linusson kan det finnas en missuppfattning från EU-kommissionen att det inte har så stor betydelse vad konsumenter köper för byggprodukter. Därför publicerar Svanen nu en undersökning av undersökningsföretaget Yougov, som visar att två av tre tillfrågade konsumenter i Norden som köpt eller planerar att köpa byggprodukter anser att det är viktigt med ett märke som de har tillit till och anser att Svanen gör det enklare att göra bättre val för miljön. Dessutom hänvisar de till en statistisk undersökning av bygghandeln, gjord av Norges motsvarighet till Almega, som uppges visa att konsumenter står för så mycket som en tredjedel av omsättningen inom bygghandeln i Norden.

Enligt Anna Linusson går förslaget helt på tvärs mot annan lagstiftning på miljöområdet. Bland annat gäller det ekodesigndirektivet, som ska driva på utvecklingen mot mer miljövänliga produkter, och förslaget till direktiv om styrkande och kommunikation om uttalade miljöpåståenden, där gröna argument som inte är certifierade av tredje part ska förbjudas.

– Det är lite grann som att den ena handen inte vet vad den andra gör.

Förslaget behandlas nu i en så kallad trialog mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet och väntas beslutas i slutet av 2023 eller början av 2024.

Anna Norberg, pressansvarig på Svanen som arbetat med att sätta sig in i förslaget, hoppas på att det hinner behandlas under det svenska ordförandeskapet nu under våren.

Tror du att förslaget kommer dras tillbaka?

– Vi kom in ganska sent i processen, för mycket fokus har legat på allt det positiva som pågår inom EU med stärkt konsumentmakt och styrkande och kommunikation om uttalade miljöpåståenden. Men vi ser att vi har starkt stöd i EU-parlamentet. Så om förnuftet får tala så borde möjligheten vara stor.