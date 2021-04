55 000 namnunderskrifter för högre pris på koldioxid

Ett medborgarinitiativ i EU för att åstadkomma ett högre pris på koldioxid har nu passerat 55 000 namnunderskrifter. Initiativet som pågår sedan juni 2019 har på senare tid fått stor uppmärksamhet i flera EU-länder och nu uppger antalet namnunderskrifter öka snabbt.

Genom uppropet kräver undertecknarna att ett prisgolv för koldioxid införs i hela EU. Priset skulle enligt dem börja vid 50 euro per ton koldioxid från år 2020 för att under fem år öka till 100 euro per ton koldioxid år 2025. Dessutom vill de avskaffa det nuvarande systemet med gratis utsläppsrätter i EU medan en koldioxidavgift införs för importerade produkter på ett sådant sätt att de kompenserar för lägre kostnader för koldioxidutsläpp i det exporterande landet. Inkomsterna från koldioxidavgifterna vill de ska gå till EU-politik som främjar energibesparingar och användning av förnybara energikällor och till minskad beskattning av låga inkomster.

”Klimatpolitiken måste utgå från medborgarna. Här ser vi att över 50 000 européer skrivit under på ett medborgarinitiativ om att det måste bli dyrare att släppa ut koldioxid. Det tycker jag är fantastiskt. Det finns ett väldigt starkt klimatengagemang runt om i Europa just nu, säger den miljöpartistiske EU-parlamentarikern Pär Holmgren, i en kommentar till uppropet.

Deadline för medborgarinitiativet är den 22 juli.



