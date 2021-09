Amazon satsar på att bevara ”Amazon”

Amazon går samman med The Nature Conservancy i en satsning på naturbaserade lösningar som ska hjälpa lokalbefolkningen till mer hållbara inkomster i den brasilianska delstaten Pará i Amazonas, på engelska ”the Amazon”.

Världens största e-handelsbolag uppger att satsningen kommer binda 10 miljoner ton koldioxid fram till 2050. Det betyder enligt bolaget att koldioxid motsvarande utsläppen från två miljoner bilar under ett år ska bindas under hela den perioden. Amazon har åtagit sig att bli klimatneutralt senast år 2040.

Projektet med miljöorganisationen har fått namnet Agroforestry and Restoration Accelerator och uppges vara ett sätt att leva upp till The Climate Pledge, som bolaget skapat med initiativet Global Optimism, ett Cambridge-baserat initiativ med Christiana Figueres, tidigare chef för FN:s klimatsekretariat, som en av grundarna. Tidigare gick bolaget med i The Leaf Coalition, som ska mobilisera minst 1 miljard US-dollar för att skydda världens tropiska skogar och samtidigt binda koldioxid från atmosfären.

”Att återställa världens skogar är en av de mest meningsfulla åtgärderna vi kan göra just nu för att adressera klimatförändringen, och det kommer att kräva innovativa lösningar för att lyckas”, säger Kara Hurst, vice president för global hållbarhet på Amazon.

Enligt henne prioriterar bolaget lösningar som visar på en hög miljöintegritet och som ger stora fördelar för lokalsamhället. Projektet ska samarbeta med flera lokala organisationer för att omvandla förstörda boskapsmarker till naturskog och skogsjordbruk med bland annat kakaoodling.