Biden eller Trump, det här händer i klimatpolitiken

Det har varit känt länge att USA har för avsikt att dra sig ut Parisavtalet, men dess konstruktion är sådan att det formella utträdet kommer att ske först den fjärde november 2020.

Här har presidentvalet på kort sikt liten betydelse. Donald Trumps första mandatperiod som president sträcker sig till den 21 januari 2021. Därmed kommer han inte att missa tillfället att lämna Parisavtalet, även om han på grund av dagens valresultat blir tvungen att flytta ut ur Vita huset nästa år.

USA:s långsiktiga medverkan i det internationella klimatarbetet är dock helt avhängigt av vem som vinner valet. Donald Trump som vinnare, och USA är ute på egna vägar i klimatpolitik i åtminstone fyra år till.

Ett sådant scenario gör att den övriga världen fortsatt får sätta sitt hopp till motrörelsen ”We are still in” som uppger att den samlar över 3 800 ledare i amerikansk politik och näringsliv, i samtliga 50 stater som tänker fortsätta att följa Parisavtalet.

Joe Biden som nyvald president betyder den raka motsatsen. Att åter stiga in i Parisavtalet ska enligt FN:s klimatkonvention, UNFCCC, inte ta mer än fyra veckor. Joe Biden har under sin valkampanj också lovat att återinträdet ska var en rivstart där USA bjuder in hela världen till ett extra klimatmöte så fort omständigheterna gör det möjligt.

Joe Biden har också aviserat ett klimatprogram som i korthet går ut på att 2 000 miljarder USD investeras i forskning, ny infrastruktur, förnybar energi och energieffektivisering de kommande tio åren. Huvuddelen har koppling till klimatomställningen.