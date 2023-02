BP gör jättevinst – och slaktar klimatmål

2022 blev ett lukrativt år för brittiska energijätten BP – när bolaget under tisdagen redovisade resultatet för det gångna året visade de upp en vinst på 27,7 miljarder dollar, ungefär 292 miljarder kronor. Sanktionerna mot Ryssland efter anfallskriget mot Ukraina har trissat upp de globala priserna på fossilbränslen som olja och gas – det driver också upp vinsten för BP.



Företaget uppgav så sent som sommaren 2020 att de förväntade sig att minska sin produktion av fossilbränslen med 40 procent fram till 2030 (jämfört med 2019 års nivåer). Det målet kastar nu energijätten överbord, rapporterar flera medier (bland annat Financial Times, FT). Istället blir det nya målet en 25-procentig minskning fram till 2030 – med ett sådant mål skulle BP:s oljeproduktion landa på ungefär två miljoner fat olja om dagen. BP:s vd Bernard Looney säger till FT att deras ökade oljeproduktion har koppling till kriget i Ukraina som lett till att flödet av ryska fossilbränslen strypts.



”Regeringar och företag jorden runt vill att företag som vårt ska investera i dagens energisystem”, säger han i en kommentar till FT.



BP vidhåller dock att de står fast vid sitt nettonollmål till 2050. Företaget slår också fast att de ska investera mer kring sitt arbete med förnybara bränslen, 8 miljarder dollar (cirka 84 miljarder kronor). Samtidigt är målet att lägga lika mycket på fossilbränslen, som olja och gas.



Men BP är inte de enda fossiljättarna som slår vinstrekord: ExxonMobil (55,7 miljarder dollar), Shell (39,9 miljarder dollar) och Chevron (36,5 miljarder dollar) slår också nya vinstrekord.