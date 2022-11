Cop 27: Upprop från företag motsäger fossillobby

Det svenska företagsuppropet där 227 svenska företag inför riksdagsvalet krävde skarpare klimatlagstiftning har under Cop 27 vuxit till ett globalt upprop undertecknat av 600 företagsledare, forskare och beslutsfattare som samlas under hashtaggen #WeCanDoIt! De uppger att de tillsammans representerar en omsättning av 124 miljarder USD.

Bakom initiativet står bland annat We Don’t Have Time, Exponential Roadmap Initiative, UNDP och We Mean Business Coalition och bland undertecknarna finns bland andra Volvo Cars, Scania, Ericsson, PostNord, Telia, Tele2, Siemens och Vattenfall.

”Att få bort fossilsubventionerna är otroligt viktigt, det finns ingen logik i att investera miljarder dollar på ett bränsle som har vi har vetat i årtionden förstör vår planet”, sa Stuart Templar, global hållbarhetschef på Volvo Cars under lanseringen. Medan Scanias hållbarhetschef Andreas Follér konstaterade att: ”Det finns inga teknologiska hinder kvar.”

...liksom icke-statliga aktörer

Under gårdagen sammanfattades också första året av arbetsplanen från Marrakech-partnerskapet som lanserades för ett år sedan mellan statliga och icke-statliga aktörer för att öka ambitionerna i linje med 1.5-gradersmålet. Processen har under Cop 27 fortsatt med 50 event där olika initiativ tagits, bland annat har en fond lanserats för klimatanpassning inom vattenområdet för städer liksom ett försäkringsinitiativ som ska tillhandahålla 14 miljarder USD för klimatförluster. Aktörerna har även enats om att 15 miljoner hektar mangroveträsk behöver skyddas globalt till 2030, med mera.

11 000 icke-statliga aktörer har nu mobiliserats av de 26 partner som ingår i initiativet Race to Zero, medan 34 partner från 139 länder ingår i initiativet Race to Resilience.

”Vi kan nå våra klimatmål snabbare än vi någonsin trodde var möjligt”, konstaterade Nigel Topping som har en pådrivande roll i klimatförhandlingarna och nämnde viktiga framsteg inom sektorerna för bland annat stål, cement och vätgas. ”Länder, regioner och individuella organisationer sänder fossila bränslen till historien och skickar in en ny era av billig, pålitlig och förnybar elektricitet” sade han.

Egypten: ”Olja och gas har viktig roll att spela”

Med över 600 lobbyister för olje- och gasindustrin har fossillobbyn fått stort spelrum under klimatkonferensen i Egypten, rapporterar flera källor. En temadag om fossil utfasning, den så kallade ”Decarbonisation Day” inleddes med ett tal av Egyptens oljeminister Tarek El Molla där han bland annat sa att ”Olja och gas har en viktig roll att spela i den gröna omställningen. Eftersom det är en del av problemet, bör det också vara en del av lösningen”. Det rapporterar det norska nyhetsbrevet Energi og Klima, som också berättar att fossil utfasning knappt nämndes under temadagen. I stället var dagen i praktiken en mässa om infångning och lagring av koldioxid, CCS. Enligt Dagens Nyheter erkänner även EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans att EU under klimatmötet letat efter nya naturgasleverantörer för att ersätta rysk naturgas. Sidoförhandlingarna om olje- och gasprojekt riskerar att låsa fast Afrika i en ny fossil infrastruktur för många år framöver.