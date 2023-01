Copernicus: Åtta senaste åren de åtta varmaste uppmätta

De senaste åtta åren har varit de varmaste globalt, enligt en rapport från EU:s Copernicus Climate Change services.

– Det är mer anmärkningsvärt än att förra sommaren var den varmaste någonsin i Europa, konstaterade Carlo Buontiempo hos The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF, under en pressträff då klimatrapporten presenterades.

Sannolikheten för att den globala medeltemperaturen ska slå rekord under hela åtta år är mycket liten, och ett tydligare bevis för klimatförändringen än en enstaka rekordvarm sommar i Europa.

– Det här handlar inte längre om en varning, utan snarare om att vi har anledning att oroa oss, sa Carlo Buontempo under presskonferensen.

Freja Vamborg, även hon från ECMWF, berättade att under alla åtta åren har temperaturen varit mer än en grad högre än under förindustriell tid.

Sommaren 2022 var den varmaste uppmätta någonsin i Europa – och året som helhet var det näst varmaste någonsin, enligt Copernicus rapport.

Men det handlar inte bara om höga temperaturer utan klimatförändringen leder också till ökad luftfuktighet, som bland annat gett upphov till förra årets omfattande översvämning i Pakistan.

Rapporten från Copernicus Climate Change Service ger ”tydliga bevis för att för att undvika de värsta konsekvenserna måste samhället minska utsläppen snabbt och dessutom vidta åtgärder för att anpassa sig till ett förändrat klimat”, enligt ett citat från Samantha Burgess, som är chef for organisationen.

Organisationen är en del av EU:s jordobservationsprogram.