Dag 3 på Cop 27: Kolmarknader i Afrika och regler om nettonoll

We Mean Business: Regeringar måste agera nu

Nu måste de nationella klimatmålen vässas och översättas i konkreta åtgärder på marken. Den uppmaningen riktar företagskoalitionen We Mean Business i ett uttalande som gjordes på tisdagen på klimatkonferensen Cop 27 i Egypten.

”Men regeringar kan inte göra det här själva. Näringslivet står beredda att arbeta med regeringar för att leverera mer ambitösa nationella klimatmål i både utvecklingsländer och utvecklade länder. Det här kommer att skapa positivt förstärkande cirklar som kan driva upp åtgärderna till den skala som behövs: De rätta policyerna och incitamenten från regeringar tillåter företag att beslutsamt investera i nettonoll-lösningar, som i sin tur ger regeringar förtroende att öka ambitionen”, skriver We Mean Business i en kommentar.

Inför dagens finanstema på Cop 27 uppmanar We Mean Business regeringar att leverera på sina finanslöften och komma överens om ett nytt ramverk för klimatfinansiering från 2025. Enligt nuvarande ramverk ska minst hälften gå till klimatanpassing och under gårdagen hamnade det översvämmande Pakistan i rampljuset, där landets premiärminister Shehbaz Sharif undrade hur i all världen man kan förvänta sig att landet på egen hand ska klara att både föda alla som tvingats fly undan vattenmassorna, och samtidigt finansiera skyddsåtgärder mot kommande klimatkatastrofer.

Applåder för FN-krav på nettonollåtaganden

Under tisdagen presenterades också slutsatserna om vad FN kommer kräva för att godkänna nettonoll-åtaganden av ex-politikern Catherine McKenna som lett utredningen. Hon rev ner applåder när hon konstaterade att det inte går att vara en nettonoll-ledare och samtidigt fortsätta investera i fossila tillgångar, vilket innebär att alla stora oljebolag och många banker och pensionsfonder inte klarar kraven.

Enligt Climate Home innebär det nya ramverket att oljebolaget Shell, för att kunna fortsätta med sitt nettonoll-åtagande, måste sluta investera i nya fossiltillgångar och lämna branch- och lobbyorganisationen American Petroleum Institute.

Nytt initiativ lanserat om kolkrediter i Afrika

Under tisdagens förmiddag på klimatmötet Cop 27 i Egypten har ett nytt initiativ lanserats för att bygga upp en marknad för utsläppsminskningar och samtidigt skapa jobb på den afrikanska kontinenten.

The new Africa Carbon Markets Initiative, ACMI, som nu är invigt har som mål att skapa 300 miljoner kolkrediter till 2030. Varje år fram till 2050 är målet att skapa 1,5 miljarder kolkrediter. Därmed är det tänkt att intäkter på 6 miljarder USD till 2030 och över 120 miljarder USD till 2050 ska genereras, som enligt ett uttalande ska distribueras rättvist och transparent i lokala samhällen.

Bland de afrikanska länder som deltog vid lanseringen var Kenya och Malawi i Östra och Södra Afrika samt Nigeria och Togo i Västafrika. De finansiella institutioner som ska vara med och skala upp marknaden genom initiativets 13 olika åtgärdsprogram är bland andra Exchange Trading Group, Nando’s, and Standard Chartered, som lovar att satsa hundratals miljoner dollar i kolkrediter med hög integritet, det vill säga klimatprojekt som leder till verkliga utsläppsminskningar.

Det ska också skapas ett konsortium för en ny sorts krediter för natur och biologisk mångfald, det aviserade Ivan Duque, tidigare Colombiansk president och numera vd för Verra.

Bakom initiativet som ska ledas av en styrelse med 13 medlemmar står bland annat FN:s ekonomiska kommission för Afrika och FN:s särskilda talespersoner för klimatet Mahmoud Mohieldin och Nigel Topping.

Gillian Caldwell, högsta klimatansvarig för USA:s biståndsorgan USAID, som sitter i styrelsen för det nya initiativet, lovade att borga för integriteten när marknaden expanderar.

”Den afrikanska frivilliga kolkreditmarknaden kommer bara lyckas om människor litar på att afrikanska krediter driver verkliga klimatåtgärder och har en positiv inverkan på människor”, sade hon.

Medan Joseph Nganga som företräder Global Energy Alliance for People and Planet i styrelsen för initiativet menade att marknaden inte kommer utvecklas av sig själv.

”Det kommer krävas att regeringar, utvecklare och köpare agerar. Tillsammans kan vi låsa upp miljarder till klimatfinansiering och ekonomisk utveckling i Afrika”, sa han.