Klimat

Därför är ett globalt koldioxidpris inte med i slutförhandlingarna

Publicerad: 12 november 2021, 09:45



Klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) hälsar på Patricia Espinosa som är högst ansvarig för FN:s klimatkonvention. Foto : Henrik Montgomery/TT

Klimatförhandlingarna under toppmötet i Glasgow är inne i slutspurten och enligt miljö- och klimatminister Per Bolund är målet inom räckhåll. Frågan om ett globalt prisgolv på koldioxid, något som näringslivet drivit hårt under konferensen, är dock inte aktuellt i slutförhandlingarna, erfar Aktuell Hållbarhet.

I samband med en pressträff med svenska journalister i Glasgow under torsdagen gav miljö- och klimatminister Per Bolund en uppdatering om hur förhandlingarna fortskrider.

