Efter kritiken: Cop-arrangörer går på PR-offensiv

FN:s kommande klimattoppmöte, Cop 28, anordnas i Dubai, Förenade Arabemiraten. Den oljerika nationen har tillsatt chefen för landets största oljebolag, Sultan Ahmed al-Jaber, som chef för det kommande toppmötet, vilket väckt hård kritik.

Nu rapporterar sajten Politico att Förenade Arabemiraten lägger miljonbelopp på en PR-offensiv för att förbättra bilden av arrangörslandet. Enligt tidningen ska PR-firman First International Resources få 100 000 pund (cirka 1,4 miljoner kronor) per månad under ett halvårs tid, för att stärka Förenade Arabemiratens rykte bland ”västlig publik”. PR-firman ska bland annat skydda Sultan Ahmed al-Jaber från kritik och söka stöd bland inflytelserika personer i väst, som ska dra en lans för Förenade Arabemiraten och arrangörsorganisationen. Det enligt dokument som Politico tagit del av.



Cop 28 arrangeras mellan 28 november och 12 december i år.