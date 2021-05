Elbolag låter klimatentreprenörer tävla om 2 miljoner kronor

Nu är det åter dags för tävlingen Startup 4 Climate, där elbolaget God El och elnätsbolaget Ellevio stöttar innovationer som ger mätbar klimatnytta. Tävlingen letar efter svenska startups och entreprenörer som har utvecklat innovationer som kan accelerera energiomställningen. Det kan till exempel ske genom produkter eller tjänster som minskar utsläpp av växthusgaser, effektiviserar energianvändning eller förändrar beteenden.

– Som stora spelare på elmarknaden har vi ett ansvar att driva på omställningen, men vi sitter inte på all kompetens. Det här är ett sätt för oss att bidra. Det finns en enorm innovationskraft där ute och det ska bli spännande att åter få ta del av den, säger Anna Quarnström, projektledare för Startup 4 Climate och hållbarhetsutvecklare på God El, till Aktuell Hållbarhet.

När nu tävlingen öppnar för sökande för 2021 finns 2 miljoner kronor i prispotten, och ett löfte om rådgivning från en av de branschkunniga jurymedlemmarna. Förra årets vinnare var Enjay och Peafowl Solar Power. Nytt för i år är att expertjuryn får stöd av folkets röst via plattformen We don’t have time, där även allmänheten kan vara med och rösta.

­ – Det här är den enda innovationstävlingen i Sverige som fokuserar på att maximera klimatnyttan, men vi ser inget egenvärde i att vara ensamma om det. Tvärtom ser vi gärna att andra aktörer, myndigheter och näringsliv, följer vårt exempel och integrerar klimatet i alla initiativ, säger Anna Quarnström.

Anmälan till Startup 4 Climate öppnar i dag och hålls öppen till den 1 september. Svenskregistrerade, olistade aktiebolag med maximalt 49 anställda får delta i tävlingen. Verksamheten ska vara baserad i Sverige. Vinnarna presenteras den 11 november.



Läs mer om tävlingen