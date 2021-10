Få företag på väg att nå mål om nettonollutsläpp

Åtaganden om att nå nettonollutsläpp har fått ett tydligt genomslag inom näringslivet och nu har en tredjedel av de 1 000 största börsnoterade företagen i Europa satt ett sådant mål till år 2050. Men vägen dit är desto osäkrare. Enligt en ny undersökning från konsultbolaget Accenture ligger bara 9 procent av de företagen i linje med målet och har lyckats halvera utsläppen de senaste tio åren.

”De flesta företag kommer att behöva fördubbla takten för utsläppsminskningarna under det kommande decenniet och sedan accelerera ytterligare för att uppnå sitt nettonollmål”, skriver Accenture i rapporten ”Reaching net zero by 2050”.

En slutsats i rapporten är även att det kommer krävas stora kliv i fråga om teknisk utveckling och samarbeten mellan olika sektorer i näringslivet för att utveckla nya metoder och vägar att kapa utsläppen.

De företag som satt mål om nettonollutsläpp är till stor del de största utsläpparna med stora behov av utsläppsminskningar. Tillsammans motsvarar de två tredjedelar av utsläppen från Europas 1 000 största börsbolag.



Läs rapporten ”Reaching net zero by 2050”