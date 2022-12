Forskarnas nya uppmaning till IPCC: Ge vägledning och satsa på mångfald

IPCC:s återkommande rapporter väger tungt hos många beslutsfattare. Men det är upp till olika länder att försöka finna vägar framåt för att hindra den globala uppvärmningen och att nå Parisavtalet från 2015.

”IPCC måste ge tydligare råd om målen ska bli verklighet”, säger Rolf Lidskog, professor i miljösociologi vid Örebro universitet och en av de tre svenska forskarna som medverkat i rapporten, i en kommentar.

Han menar att forskarna inte längre bara kan beskriva det som gått fel – utan måste våga ge tydligare vägledning om vad som bör göras,

”IPCC är noga med att söka konsensus och bara presentera vad vetenskapen säger. De vill undvika att vara kontroversiella. Naturvetare har beskrivit vad som händer när klimatet blir varmare men nu är det dags för nästa steg – att beskriva hur vi måste förändra samhället”, säger Rolf Lidskog.

Därför behövs också samhällsforskare som kan bidra med kunskap om hur länder kan göra genomgripande förändringar.

Det behövs mer mångfald

I dag bor 75 procent av jordens befolkning på södra halvklotet men bara tredjedel av IPCC-forskarna kommer därifrån.

Forskarna kritiserar rapporten för bristande mångfald och pekar på att det saknas kvinnor från södra halvklotet som inte har engelska som modersmål. Det är vita män från Västeuropa eller Nordamerika som dominerar i dag.

Dem menar att en ökad mångfald kommer att öka kompetens och kunna leda till bättre rapporter inom IPCC.

Forskarna hoppas att IPCC får nytta av boken och kan se över sitt arbete och utvecklas med det.

”FN:s klimatpanel IPCC är viktig inte bara för klimatfrågan utan som förebild för andra expertorganisationer. Många försöker kopiera den i sitt arbete med andra miljöfrågor”, säger Rolf Lidskog.

Boken Making Climate Knowledge Globally: A Critical Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change beskriver systematiskt alla aspekter av IPCC kan laddas ner fritt här.