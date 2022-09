Här löper skogarna störst klimatrisk – Rysslands skogar bland de mest utsatta

Ett internationellt forskarlag har tagit fram kartor med så kallade ”hotspots” över vilka skogar som kommer vara extra utsatta för klimatförändringar under de kommande 80 åren. Det är första gången som forskare har gjort en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av klimatförändringarna, berättar Lunds universitet i dag.

Thomas Pugh, forskare i naturgeografi vid Lunds universitet, har varit med i studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

”Skogar i det sydboreala bältet på norra halvklotet, till exempel Kanada och stora delar av Ryssland, kommer att leva farligt. Men även skogar i tropiska Afrika och delar av Amazonas”, säger han i en kommentar.

Forskarna har sammanställt information från olika källor som artiklar, satellitbilder och klimat- och vegetationsmodeller. Att skogar i Nordamerika, Ryssland och delar av Afrika är utsatta framgick tydligt. I andra delar av världen är den framtida utsattheten mer oklar eftersom olika tillvägagångssätt för att bedöma klimatrisker ger olika svar.

Forskarna räknar med att de flesta skogar kommer att anpassa sig till klimatförändringarna. Däremot finns det enligt forskarna ingen garanti för att de kommer fortsätta lagra lika mycket koldioxid som i dag, eller härbärgera lika mycket biologisk mångfald.

”Skogarna kommer inte att rädda oss från klimatförändringarna. Det är upp till oss att få ner koldioxidutsläppen”, säger Thomas Pugh.



Läs studien ”A climate risk analysis of Earth’s forests in the 21st century”.