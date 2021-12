Kolkraften tillbaka på rekordnivå – IEA-chefen oroad

Det internationella energiorganet IEA kom på fredagen med en ny rapport som konstaterar att kolkraften nått nya nivåer under 2021, så höga att målet om nettonollutsläpp är hotat.

Enligt analysen minskade kolkraften inte så mycket som förväntat under 2020 och den återhämtar sig nu snabbare än IEA räknat med. Trots en minskning på 20 procent i EU och USA mellan 2019 och 2020 gör utvecklingen i Kina och Indien att den globala prognosen på minus 9 procent missats. I stället minskade kolkraften med endast 4,4 procent globalt under 2020 och under 2021 pekar kurvan mot en ökning på 9 procent. IEA konstaterar att Kinas inflytande på kolmarknaden är svårt att överskatta, då landets kolkraft utgör en tredjedel av den globala konsumtionen och landet står för hälften av världens kolanvändning.

”Kol är den enskilt största källan till globala koldioxidutsläpp och det här årets historiskt höga nivå på kolkraftsproduktion är ett oroande tecken på hur långt från vägen till målet världen befinner sig i sina ansträngningar att få utsläppen att minska mot netto noll”, säger IEA-chefen Fatih Birol i ett uttalande.

Enligt rapporten från IEA är det positivt att investerare, nationella nettonoll-mål och kolöverenskommelsen under klimatmötet Cop 26 i Glasgow satt press på utfasning av kolet, men hastigheten med vilken energislaget fasas ut räcker ändå inte till för att världen ska kunna nå målet om nettonollutsläpp av koldioxid till 2050.



Läs rapporten