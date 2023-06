Kommentar: Flera elefanter i rummet på regeringens klimatmöte

En elefant i rummet – det vill säga något som man undviker att prata om trots att det är påtagligt för alla som är på plats – blev under fredagens nationella klimatmöte ett av de mest använda uttrycken bland de inbjudna gästerna.

Elefant 1

Under mötet var det exempelvis ingen på scen som lyfte det faktum att Sverige just nu är på väg att kraftigt öka utsläppen av växthusgaser och att detta beror på politiskt fattade beslut av samma regering som bjudit in till klimatmötet.

Något som Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, anmärkte på i ett publikinlägg under ett av panelsamtalen:

– Elefanten i rummet är att regeringen har skapat en osäkerhet, därför att vi kommer att släppa ut mer på grund av ett antal reformer.

Gustaf Lind sa vidare att det är viktigt att regeringen nu skyndsamt gör klart vilka andra konkreta reformer som man vill få på plats för att Sverige ska kunna nå sina uppsatta klimatmål.

Elefant 2, 3, 4, 5

Victor Galaz, ställföreträdande föreståndare vid Stockholm Resilience Centre, fanns också med på mötet. Efteråt kommenterade han presentationerna och diskussionerna i ett längre inlägg på Twitter:

”Flera elefanter i rummet. Var fanns diskussionen om klimatanpassning som är i det närmaste akut? En blind fläck i svensk klimatpolitik just nu. Svårt att förena den peppiga stämningen på scen med rekordhettan, skogsbränder och utsläppskurvor som fortfarande pekar uppåt.”

Andra frågor som inte kom upp för diskussion, fortsatte Victor Galaz sin Twittertråd, var det internationella klimatbiståndet, vikten av att hålla fast vi 1,5-gradersmålet samt klimatpolitikens sociala dimension i Sverige och i EU.

Elefant 6

Ytterligare en elefantreferens dök upp lite senare under dagen, då i ett debattinlägg på Miljö & Utveckling skrivet av Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet. Han fokuserade här på Sverigedemokraternas roll:

”Elefanten i rummet: Aldrig omnämnd. SD:s Martin Kinnunen satt på näst första raden, men SD omnämndes aldrig utom indirekt i en hastig passus från klimatministern som konstaterade att sju partier är överens om klimatmålen. Men både på förmötet och i minglet konstaterade många att det åttonde partiet tycks hålla i taktpinnen i hög utsträckning i klimatfrågorna.”

Men det blev ingen sjunde elefant

Från regeringens sida hade man nog hoppats att beslutet att inte bjuda in några unga till det nationella klimatmötet också skulle gå att undvika att prata om. Men just det blev faktiskt aldrig till någon elefant i rummet. För ingen hade missat demonstrationerna utanför där det var många unga som deltog. Och de flesta journalister på plats ställde också kritiska frågor om detta till de ansvariga statsråden och tog sedan upp det i sin rapportering. Även flera av de inbjudna gästerna lyfte problematiken under själva mötet. Exempelvis sa Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, så här när hon fick ordet under ett av panelsamtalen:

– Den yngre generationen behöver hopp. De behöver också känna sig lyssnade på. Vi behöver därför sätta oss tillsammans och prata om deras framtid. Visst är näringslivet otroligt viktigt. Men alla som är berörda av de beslut som nu fattas behöver sitta med vid bordet för att vi ska kunna bygga ett hållbart och resilient samhälle framåt.

Här fick Ulf Kristersson, Ebba Busch och Romina Pourmokhtari genant nog höra mötets kanske längsta applåd.