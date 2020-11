Konsumtionens utsläpp måste minska med sju ton per person

Svenskarnas konsumtion orsakar utsläpp av åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år, visar en ny beräkning från Naturvårdsverket som gäller för år 2018. För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver därmed de konsumtionsbaserade utsläppen minska med sju ton per person och år, räknat från 2018.

Totalt var det 82 miljoner ton som släpptes ut 2018, vilket innebär en minskning med 18 procent på en tioårsperiod. Jämfört med förra årets beräkning är det en minskning med ett ton. Enligt Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, har metoden förbättrats i år vilket lett till att utsläppen nu ligger på en ny nivå och att utsläppen minskat jämfört med föregående år.

Åtta ton, är det bra eller dåligt?

– Det beror bland annat på vilka länder vi kommer handla med i framtiden och vilka utsläppsminskningar de kommer ha, säger Jonas Allerup till Aktuell Hållbarhet.

Ungefär 57 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen uppstår utomlands, där det enligt Jonas Allerup är Tyskland som har en stor påverkan eftersom det är Sveriges största handelspartner. Siffran åtta ton inkluderar både hushållens konsumtion, den offentliga sektorns konsumtion och samhällets investeringar i exempelvis byggnader och infrastruktur.

Den 15 december publicerar Naturvårdsverket slutlig statistik över Sveriges territoriella utsläpp år 2019, vilket är vad som rapporteras till FN. Preliminära siffror från i maj visade på en minskning med 3,2 procent.

Regeringen gav i går Naturvårdsverket det årligt återkommande uppdraget att ta fram underlag till den klimatredovisning som regeringen enligt det klimatpolitiska ramverket ska presentera varje år.