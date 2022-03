Kritik mot SBTI-företag: Nettonollutsläpp blir bara minskning med 40 procent

Av 25 granskade företag som antagit vetenskapligt baserade klimatmål enligt Science Based Targets Inititativ, SBTI, är det bara tre som verkligen lever upp till åtagandet om nettonollutsläpp. Det menar den tyska tankesmedjan The New Climate Institutet, som analyserat klimatmålen från storföretag som Ikea, Nestlé och Unilever. Enligt granskningen motsvarar de 25 företagens mål om nettonollutsläpp endast minskade utsläpp med 40 procent i praktiken, när företagens leverantörsled räknas in. Endast tre av företagen väger in hela värdekedjan i målet om att minska utsläppen med minst 90 procent.

Enligt granskningen lever företagens utsläppsmål fram till år 2030 inte heller upp till de krav som följer med Parisavtalet. I genomsnitt innebär utsläppsmålen minskade utsläpp med 23 procent mellan år 2019 och 2030, vilket enligt The New Climate Institute inte räcker till för att leva upp till målet om att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader.



Läs granskningen Corporate Climate Responsibility Monitor 2022