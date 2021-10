Magnus Nilsson: Jag missförstod Per Bolund

– Efter att miljödepartementet svarat på kritiken mot Per Bolunds uttalande i Sveriges radio har miljökonsulten Magnus Nilsson avpublicerat sitt kritiska blogginlägg, där han menade att miljö- och klimatministern sprider felaktigheter kring klimatlagen och Sveriges kolsänka.

– Min analys bygger på ett missförstånd, säger Magnus Nilsson, och har samtidigt levererat en utförlig förklaring till Aktuell Hållbarhets läsare kring hur Lulucf-förordningen fungerar och vad missförståndet bestod i.

Enligt uttalandet i Sveriges radio anser Per Bolund att en hög svensk kolsänka skulle kunna få till följd att andra länder kan släppa ut mer koldioxid än de annars hade kunnat göra. Missförståndet bestod enligt Magnus Nilsson i att han trodde att Per Bolund syftade på tiden fram till 2030, medan han nu har förstått att Per Bolund refererade till tiden efter 2030 och det förslag som nu ligger på bordet om att utsläppen i jordbrukssektorn ska överföras från förordningen om delat ansvar, ESR, till förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF.

– Hade jag förstått att Per Bolund pratade om överföringen av dessa utsläpp från den ena till den andra lagstiftningen bortom 2030 hade jag inte skrivit att han sprider felaktigheter, utan att han tycks ha missförstått kommissionens förslag och därför oroar sig i onödan, säger Magnus Nilsson till Aktuell Hållbarhet.

Enligt Magnus Nilsson innebär kommissionens förslag att flytta bokföringen av jordbrukets utsläpp av metan och lustgas från ESR- till LULUCF-förordningen inte någon förändring jämfört med nuläget på det sätt Jakob Lundgren hävdade i gårdagens Aktuell Hållbarhet Direkt, och därmed inte heller någon ökad risk att en hög svensk kolsänka betyder att andra länder behöver minska jordbruksutsläppen mindre.

– Under Lulucf kommer ansvaret fortsatt att fördelas mellan länderna på i princip samma sätt som under ESR. Man skulle lika gärna kunna säga att Sverige redan i dag genom ESR har tuffare krav att minska utsläppen från jordbruket, fastän de nu bokförs tillsammans med vägtrafiken och småskalig uppvärmning och sådant.



Läs Magnus Nilssons utförliga förklaring