Miljöminister får nedprioriterad roll under klimattoppmöte

Egypten som står värd för årets klimattoppmöte Cop 27 har nu utsett de personer som ska leda mötet. Och landets miljöminister får en underordnad roll jämfört med utrikesministern som utsetts av Egyptens regering att leda Cop 27.

Enligt nyhetssidan Climate Home News har Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry i princip ingen erfarenhet av klimatfrågor och har inte heller tidigare uttryckt något intresse i frågorna. Miljöminister Yasmine Fouad har däremot bland annat varit huvudförfattare till ett kapitel i IPCC:s rapport om ökenspridning. Hon har nu fått en roll som samordnare under Cop 27.

Tidigare har Egypten uttryckt att landet ska lyfta frågor som rör resiliens och klimateffekter under årets klimattoppmöte. Egypten har ännu inte lämnat in någon uppdaterad plan för sina klimatåtaganden, vilket skulle ha gjorts under 2020 enligt Parisavtalet.

Utnämningen av Sameh Shoukry att leda Cop 27 välkomnas samtidigt på Twitter av Alok Sharma, som var Storbritanniens ordförande för Cop 26 i november förra året.



Läs ett uttalande från Storbritannien och Egypten om Cop 27