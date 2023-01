Ny rapport: Tre åtgärder kan snabba på klimatomställningen – påverkar flera sektorer samtidigt

Tre åtgärder på klimatområdet skulle kunna fungera som ”superhävstångspunkter” och därigenom rejält snabba på omställningsarbetet i världen. Detta enligt en ny rapport: The Breakthrough Effect – How to Trigger a Cascade of Tipping Points to Accelerate the Net Zero Transition. Rapporten publicerades under Davosmötet i förra veckan och bland annat forskare vid universitetet i Exeter står bakom den.