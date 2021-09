Sir David King: Koldioxidbudgeten är redan slut – nu måste vi reparera klimatet

Kolbudgeten är redan slut. Nu räcker det inte med att minska utsläppen, vi måste även ta bort koldioxid ur atmosfären och reparera klimatet med andra metoder. Det menar Sir David King, grundare och ordförande för Center for Climate Repair vid Cambridge-universitetet i England.

– Det finns ingen koldioxidbudget kvar, vi har redan släppt ut för mycket växthusgaser till atmosfären, sade Sir David King i ett samtal med Aktuell Hållbarhets Pernilla Strid, som var en av programpunkterna på The Business Show Sustainability Summit i Dublin, Irland i går.

Kemiprofessorn Sir David King har arbetat för den brittiska regeringen bland annat som särskild representant för klimatet och som högste vetenskaplige rådgivare. Förutom att initiera forskning har han genom centret grundat Climate Crisis Advisory Group, en internationell rådgivningsgrupp bestående av klimatforskare, bland dem Johan Rockström, chef för Potsdam Institute of Climate Impact Research.

Centrets forskning om att reparera klimatet handlar bland annat om att binda mer kol i haven genom att återskapa havsekosystem med hjälp av till exempel näringstillförsel. Ett annat spår är att försöka backa processen med isavsmältning i Arktis, som genom att göra Arktis mörkare är en självförstärkande process. En prototyp av något som liknar en segelbåt ska testas, där vinden används för att driva droppar av havsvatten upp i luften och bilda naturliga saltkristaller som ska göra molnen över Artkis vitare.

– Idén är att omringa Arktis med de här oceangående, fjärrstyrda fartygen, för att driva vattendroppar upp i luften, vid tider när meteorologerna säger att vinden driver moln mot Arktiska havet. Och att vi försöker täcka Arktiska havet under sommarperiodens tre månader, så att vi kan reflektera bort solljus från det första lagret av Arktisk is som har bildats under vintern. Genom att upprepa det här år efter år kan vi börja bygga tillbaka en betydande del av isen på Arktiska havet, säger Sir David King.