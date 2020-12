Sista dagen att tycka till om EU:s gröna taxonomi

Under förmiddagen finns synpunkter från över 36 000 intressenter publicerade på EU-kommissionens sajt en grön taxonomi, och svaren fortsätter att trilla in. Ett av de senast publicerade svaren kommer från Tekniska Verken i Linköping, som skriver:



”Tekniska Verken AB opponerar sig starkt mot beskrivningen av användningen av bioenergi som en ”övergångsaktivitet” såsom det är klassificerat i utkastet till delegerade akter. Resurseffektiv kraftvärmeproduktion är kapitalintensiv och behöver långsiktiga investeringar. Att definiera dessa aktiviteter som övergångslösningar kommer att leda till en avsevärt minskad möjlighet för anläggningarna att få grönt kapital.”



Under den senaste tiden har flera branschföreträdare ifrågasatt om regeringen i tillräcklig hög grad drivit svenska intressen i slutfasen av regleringen av taxonomin, där EU-kommissionen har sista ordet och väntas besluta om lagstiftning före årsskiftet. På tisdagen fick finansmarknadsminister Per Bolund försvara regeringens arbete med taxonomin i finansutskottet och han sade då att en prioriterad fråga för Sveriges del har varit att taxonomin inte ska försvåra för ett fortsatt svenskt aktivt skogsbruk eller biodrivmedelsproduktion. Även vattenkraftsbranschen och fastighetsbranschen har kritiserat taxonomin.



EU:s gröna taxonomi syftar till att klassificera hållbara verksamheter ur ett klimatperspektiv och ska ligga till grund för vilka investeringar som bedöms miljömässigt hållbara.



Läs synpunkterna på taxonomin som kommit in till EU-kommissionen