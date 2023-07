Skånekommun leder solcellskampen – ”Systemet borde vara mer transparent”

För andra året i rad vinner Skurup förstaplatsen i kampen om störst installerad solcellseffekt jämfört med antalet invånare, den så kallade Solcellstoppen. I Skånekommunen som med dryga 7000 invånare har hela 23 megawatt (MW) installerats, vilket gör 1366 watt per invånare enligt Svensk Solenergi. Sjöbo och Borgholm kommer på andra och tredje plats med 1159 respektive 943 watt per invånare medan Haparanda ligger sist med 4 watt per invånare.

Enligt Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, är det nu bara ett fåtal nordliga kommuner där inslaget av solceller fortfarande är marginellt – trots att verkningsgraden enligt henne är bättre ju kallare det är. I hela Sverige är den installerade effekten 226 watt per invånare, att jämföra med Europaledaren Nederländerna som har nästan det femdubbla, 1044 watt per invånare.

Under 2022 installerades 55 333 nya solcellsanläggningar i Sverige och vid årsskiftet fanns totalt 147 691 anläggningar enligt Svensk Solenergi. Hittills är det villataken som haft störst betydelse, 89 procent av anläggningarna är fortfarande under 20 kilowatt (kW) enligt Anna Werner. Men i framtiden väntas den stora effektökningen komma från anläggningar på fastigheter och solcellsparker.

Sedan Solcellstoppen lanserades har den totala effekten i Sverige ökat med 1514 procent, alltså femton gånger.

Varför går det inte ännu snabbare?

– När det gäller solparker är det många som väntar på tillstånd, länsstyrelserna vet inte hur de ska hantera alla ansökningar. När det gäller stora takanläggningar bromsas utbyggnaden av straffskatten på solel, det vill säga att man måste betala elskatt om 39,2 öre per kWh på den el man själv producerar och använder. För att fortsätta energiomställningen måste elnätsbolagen också ha incitament att göra sina elnät smartare så att de kan ta emot mer intermittent kraftproduktion, säger Anna Werner.

Enligt henne möts många företag som vill bygga solceller på sina fastigheter av beskedet att de får ställa sig i kö, utan att få något besked om kötid, köplats eller förutsättningar. Det blir en sorts ”svart låda”.

– Det kan vara så att en fastighetsägare frågar om de får installera 80 MW, de får nej, sen frågar de om 70 MW och får nej igen, men när de frågar om 60 MW så finns det plats. Om elnätsbolaget hade sagt från början hur mycket plats det finns så skulle det underlätta.