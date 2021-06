Storbritanniens politiker uppmanas gå från löften till åtgärder inför COP26

Brittiska ministrar kallar ofta sin klimatstrategi för att nå netto noll växthusgasutsläpp till 2050 för världsledande. Men i själva verket är det mest löften och inte så mycket konkreta åtgärder, något som behöver åtgärdas nu när britterna är ordförande för det kommande klimatmötet COP26. Så kan man sammanfatta slutsatserna när den brittiska motsvarigheten till Klimatpolitiska rådet, the Climate Change Committee, på torsdagen publicerade sin rapport om den brittiska klimatpolitiken.

Enligt rapporten har den brittiska regeringen ännu inte backat upp sitt netto-noll-mål med realistiska och ambitiösa åtgärdsplaner. De nuvarande åtgärderna räcker enligt the Climate Change Committee endast till en femtedel av de utsläppsminskningar som behöver åstadkommas till 2035. Detta alldeles oavsett att Storbritannien under 2019 beslutade om ett bindande nollutsläppsmål och därefter beslutat om olika former av klimatfinansiering.

Enligt den brittiska klimatkommittén är det förståeligt att Covid-19 orsakat dröjsmål, men nu måste alla de olika gröna strategier som utlovats lanseras innan FN:s klimatmöte i Glasgow som inleds den 31 oktober. Utan dessa strategier kommer den överordnade netto-noll-strategin inte att göra sitt jobb, enligt the Climate Change Committee.

”Gör det rätt och Storbritanniens åtgärder kommer få stort eko. Fortsätt att vara långsamma och försiktiga och möjligheten kommer glida oss ur händerna. Från nu och fram till COP26 söker världen efter leverans, inte löften”, sa Lord Deben, kommitténs ordförande.