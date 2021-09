Svenskt pappersbruk först i världen med biogasol

Under en sexårsperiod ska pappersbruket i Skåpafors fasa in biogasol i sin produktion och när arbetet är klart ska koldioxidutsläppen ha minskat med 12 000 ton per år, vilket motsvarar cirka nittio procent av det totala utsläppet.

– Anläggningen i Skåpafors är vårt flaggskepp för hållbar produktion och leder vår omställning. De ska vara helt fossilfria till 2027. Jag hoppas vi kan inspirera andra tillverkare och att det här blir en verklighet på marknaden på andra håll, säger Erik Lindroth, hållbarhetsdirektör på Duni Group, till Aktuell hållbarhet.

Biogasolen görs av restprodukter från livsmedelsindustrin och har tagits fram av Kosan Gas, som ägs av den europeiska gasoljätten UGI international. Enligt gasoltillverkarens egna undersökningar så verkar det som att det svenska pappersbruket är först i världen med biogasol i sin tillverkningsprocess.

För hela Dunikoncernen som helhet är målet att alla anläggningar ska vara klimatneutrala till 2030.

– Vi har ambitiösa mål och kommer sätta ännu mer utmanande mål den här veckan faktiskt. Det är väldigt kul att jobba på ett företag som satsar ordentligt på hållbarhetsområdet, säger Erik Lindroth.