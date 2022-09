Sverige är inte bäst på klimatarbete – enligt flera olika rankningar

Sverige är inte bäst i världen på miljö och klimat. Föreställningen att vi är världsledande bidrar till att klimatfrågan hamnat i skymundan inför årets val, enligt statsvetaren Erik Jönsson. Så vad är fakta i frågan?

Sveriges miljöarbete rankas som världens femte bästa i världen i Environmental Performance Index (EPI). Indexet tas årligen fram av amerikanska Yale University där experterna granskar ett femtiotal olika kategorier. EPI omfattar 180 länder och har ett brett internationellt genomslag.

Sverige ligger alltså i världstoppen men vi är sämre än grannländerna Danmark, som toppar listan och trean Finland. Även Storbritannien är bättre på miljö än Sverige.

Listan över ländernas klimatarbete ser likartad ut med Danmark i topp och Sverige på en sjätteplats. Sveriges betyg dras bland annat upp av att vi inte eldar med kol men betyget sänks av andra områden där vi ligger dåligt till. Våra utsläpp av växthusgaser per capita ger oss placering 113 i världen. Här är de flesta utvecklingsländer bättre än Sverige men vi placerar oss efter flera europeiska länder, till exempel Schweiz.

Sänken för Sverige är också att vi är dåliga på att sänka koldioxidutsläppen över tid plus att utsläppen från markanvändning är för höga.

Om Sveriges bidrag till utsläppen i andra länder vägs in dras vår prestation ner ytterligare. Detta mått används inte av EPI, men Sverige är en av planetens värstingar på den punkten enligt Our World in Data. Två tredjedelar av de utsläpp som svenskarnas konsumtion ger upphov till uppstår i andra länder, enligt Naturvårdsverket.

I Climate Change Performance Index (CCPI) som tyska aktivistgruppen Germanwatch står bakom rankas Sverige som tvåa efter Danmark. Men här ingår endast de 60 länder med störst klimatpåverkan i världen och de flesta utvecklingsländer faller utanför.

Här rankas Sverige högt i fråga om klimatpåverkande utsläpp totalt. Men när det gäller utsläpp per capita och minskningstakt ställt i relation till tvågradersmålet i Parisavtalet så har vi ett dussintal rika länder före oss i rankningen.