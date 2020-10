Sveriges största punktutsläppare av koldioxid får vetenskapligt godkända klimatmål

Ståltillverkaren SSAB har fått sina klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative, SBTI. Enligt målen ska SSAB minska sina växthusgasutsläpp med 35 procent under perioden 2018-2032 i scope 1 och 2 och bli helt fossilfritt år 2045. Målen är enligt SBTI i linje med Parisavtalets minimimål om att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader.

Målen ska nås med hjälp av det regeringsstödda Hybrit-projektet, där SSAB i samarbete med LKAB och Vattenfall vill bli först i världen med att utveckla en process för tillverkning av stål utan kol, en process där kolet byts ut mot vätgas.

Enligt Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB, följer planen för att nå de vetenskapligt baserade målen den färdplan som har kommunicerats inom ramen för Hybrit-initiativet. Någon klimatkompensation ingår inte i planen för att nå målen.

– SSAB:s ambition är att vara först med att erbjuda marknaden fossilfritt stål redan 2026, och därefter ställa om alla produktionsorter till att bli fossilfria, säger hon till Aktuell Hållbarhet.

Det mål som antagits av SBTI är ett fast utsläppsmål, det vill säga det är inte tillväxtanpassat utan följer SBTI:s krav för modellering enligt ”the Absolute Contraction Approach (ACA) Well Below 2 degrees C (WB2) scenario”.

SSAB släppte under 2018 ut 9,8 miljoner ton koldioxid i direkta utsläpp. Runt 90 procent av det genererades enligt SSAB i den järnmalmsbaserade ståltillverkningen på företagets anläggningar i Luleå, Oxelösund och Raahe, där 98 procent av utsläppen är kopplade till användningen av koks och kol som reduktionsmedel.