Tredje utkastet på försenat klimattoppmöte

Förhandlingarna under toppmötet i Glasgow skulle enligt planen ha avslutats klockan 19 svensk tid under fredagen. Men diskussionerna drog ut på tiden och representanter för de nära 200 länderna fick i stället hämta ny energi under natten för att göra ytterligare ett försök att nå i mål.

Vid 10-tiden svensk tid under lördagen presenterades ett tredje utkast till avtalstext. Texten innehåller inga stora förändringar jämfört med den version som publicerades under fredagen.

Den ursprungliga texten talade om att fasa ut all kol och alla fossila subventioner – och tonades under förhandlingarnas gång ned för att i stället gälla orenat kol samt ineffektiva subventioner till fossila bränslen.

I den tredje versionen finns skrivningarna kvar, i stort sett oförändrade.

Under slutskedet av förhandlingarna har oron vuxit för att länder som Saudiarabien och Australien ska försöka få bort det ur texten.

Att frågan om fossila bränslen ens finns med i dokumentet har setts som ett stort steg framåt under Cop 26, eftersom det är första gången det nämns i ett FN-dokument sedan Kyotoprotokollet från 1997.

Utkastet innehåller även uppmaningar till länderna om att komma med uppdaterade klimatmål redan till nästa år, vilket är tidigare än vad som tidigare gällt. Parisavtalet talade i stället om att nya mål skulle lämnas in vart femte år.

När det gäller den omstridda frågan om klimatfinansiering, som Sveriges miljö- och klimatminister Per Bolund varit en av de ansvariga för, uppmanas de rikare länderna fördubbla de summor som betalas till fattigare länder för att hantera klimatförändringarna.

Enligt klimattoppmötets ordförande Alok Sharma väntas nu ytterligare en sittning under eftermiddagen där länderna ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter.

Förhoppningen är – även om det kan ändras igen – att länderna ska kunna nå en överenskommelse sent under eftermiddagen.