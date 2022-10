Världsbankschefen slår tillbaka mot fossilkritik

Totalt rör det sig om 50 organisationer som gemensamt kritiserar Världsbanken för finansiering av olje- och gasprojekt –enligt organisationerna rör det sig om 15 miljarder dollar som investerats sedan 2019. Detta trots att den typen av finansiering skulle ha upphört då. Rapporten från de 50 organisationerna släpptes förra veckan.

Nu har Världsbankens president David Malpass svarat på kritiken.

”Vi tar klimatet på största allvar”, sa han enligt nyhetsbyrån Reuters vid ett möte i New York under tisdagen. Enligt Malpass har Världsbanken också investerat mer i projekt för att motverka klimatkrisen än det uppsatta målet, totalt 32 miljarder dollar.



Malpass har varit hårt pressad de senaste månaderna och bland annat anklagats för att förneka klimatförändringarna, något han också slog tillbaka mot under tisdagen.

”Jag är ingen klimatförnekare. Det var ett missförstånd. Och på Världsbanken arbetar vi hårt med alla våra verktyg och program för att motverka växthusgasutsläpp”, sa han.