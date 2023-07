Värmebölja i Spanien påverkar inte köparna på solkusten

– De flesta svenskar som köper boende på solkusten vill ofta vara här under vår, höst och vinterhalvåret, inte sommaren. Den globala temperaturökningen som pågår gör då att de perioderna mer ligger i linje med temperaturen av en svensk sommar, vilket många uppskattar.

Intresset från de svenska köparna har på senare tid sjunkit men anledningen tror han främst är en svagare bostadsmarknad samt den svenska valutan. Någon oro från köparna angående den ökade temperaturen har han inte märkt av.

Robin Hage berättar att typkunden ser annorlunda ut i dag jämfört med för 10 år sedan. Det är inte bara pensionärer som köper en bostad på solkusten och bor där större delen av året.

– Det är numera en yngre köpgrupp svenskar som investerar i boende här och väljer att bosätta sig permanent. Fler kan jobba på distans och livskvalitén är väldigt hög här på solkusten, vilket lockar många.

Robin Hage menar att den skillnad som han själv upplever med klimatet är att den riktigt varma perioden längs solkusten som tidigare började i augusti nu kommer redan i juli. Det kan vara några veckor då det kommer in riktigt varma ökenvindar från Sahara men i regel håller temperaturen sig kring 30—35 grader under denna period.



