Växjö vill börja fånga in koldioxid

Det kommunala bolaget Växjö Energi har fattat beslut om att satsa på infångning av koldioxid vid Sandviksverket. Ambitionen är att bygga en anläggning för BECCS, bio energy carbon capture and storage. För att minska kommunens klimatpåverkan är planen att samla in koldioxid från förbränning av biogent material vid kraftvärmeverket och att sedan komprimera gasen till flytande form och frakta och lagra den i berggrunden under Nordsjön.

Arbete med insamling av koldioxid pågår redan i Stockholm. Samtidigt är det en dyr teknik att anlägga och kostnaderna för att samla in, frakta och lagra koldioxid kan vara svåra att bedöma.

”Vi håller just nu på att kostnadsbedöma de olika delarna. Anläggningen är en stor investering och vi har bland annat skickat in en ansökan om EU-bidrag för att finansiera delar av investeringen. I de bedömningar samhället gör framstår BECCS som ett av de mest effektiva sätten att verkligen kunna nå den klimatneutralitet som är så avgörande viktig för våra kommande generationer”, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi, i en kommentar.

Enligt honom är det tänkbart att Växjö har anläggningen i drift till år 2027.