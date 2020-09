WRI: Så bör nästa veckas klimatlöften granskas

Nästa vecka startar Climate Week NYC i New York, årets största internationella klimatmöte. Under veckan väntas ett stort antal länder avge löften om tidssatta mål för nettonollutsläpp. World Resource Institute, WRI, har tagit fram riktlinjer och rekommendationer för nationer som vill sätta mål för nettonollutsläpp och under torsdagen höll WRI en digital pressträff för journalister med uppmaningen att kritiskt granska de klimatlöften som presenteras den kommande veckan.

WRI uppmärksammar i sin vägledning att det är viktigt att satta nationella mål verkligen täcker alla växthusgasutsläpp från samtliga sektorer, sätter nettonoll-mål till år 2050 eller tidigare, undviker eller kraftigt begränsar användningen av klimatkompensation samt presenterar konkreta åtgärder för hur målet ska nås.

Ett stort antal företag väntas också nästa vecka lova nettonoll-utsläpp. Här har Scienced Based Target Initiative, SBTI, tagit fram en vägledning som ska hjälpa företagen.

”Företagens nettonollmål har hittills ofta varit inkonsekventa och svåra att koppla till det globala nettonoll-målet. Vår granskning visar företagens nettonoll-mål ofta skiljer sig åt vad gäller omfång av utsläppskällor, tidslinjer för utsläppsminskningar samt information om hur företagen planerar att uppnå uppsatta mål”, skriver SBTI i sina nya rekommendationer.

Climate Week NYC pågår parallellt med FN:s generalförsamling och samlar normalt världens internationella ledare. I år arrangeras eventet med anledning av coronapandemin på en digital plattform där alla möten och föreläsningar sänds live.



