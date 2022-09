I morgon är det internationella matsvinnsdagen

I morgon torsdag den 29 september är det den av FN instiftade internationella matsvinnsdagen. Axfood, Coop och Ica ligger redan i startgroparna med olika inplanerade insatser, både i enskilda affärer och genom initiativ från centralt håll.

”Att mat som odlas, processas, transporteras och säljs utan att ätas upp innebär ett enormt slöseri med resurser, både miljömässiga och ekonomiska. Många gånger helt i onödan” skriver Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, i ett mejl till Aktuell Hållbarhet.

Redan för en vecka sedan presenterade miljöorganisationen Feedback EU en rapport över unionens matsvinn som visar att EU kastar mer mat än vad som importeras, 153,5 miljoner ton jämfört med importen på 138 miljoner ton. Förutom att det kostar företag och hushåll stora summor så står det också bakom 6 procent av EU:s totala växthusgasutsläpp. Rapporten förorsakade ett upprop med 43 olika organisationer från 20 EU-länder.

En av undertecknarna var To good to go som i morgon släpper en egen rapport tillsammans med Danone. Den visar att det är unga och kvinnor som är mest engagerade i att minska matsvinnet. Medan finländare, norrmän och danskar vill minska matsvinnet för att spara pengar är svenskarna ensamma om att vilja vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Fortfarande finns en stor förvirring i Sverige om vad bäst-före-datumen egentligen innebär.

Livsmedelsverket har tagit fram informationsmaterial som är fritt att användas, det hittar du här. Engelskspråkigt informationsmaterial finns att ladda ner hos EU-kommissionen.