Nudging: Brödillusion minskar brödsvinn

Genom att placera bilder på brödförpackningar i butikshyllorna har en Coop-butik i Visby lyckats halvera sitt brödsvinn. Bilderna föreställer brödförpackningar i verklig storlek och gör det svårt för besökarna att se skillnad på en tom och en fylld brödhylla. Resultatet blir enligt Stora Coops Visbys butikschef, Markus Wahlgren, att butiken kan minska sina inköpsvolymer och därmed minska svinnet.

”Konsumenterna tycker brödbilderna är häftiga, det är verkligen svårt att se skillnad. Vi vägrar överfulla brödhyllor, och har hittat ett sätt att skapa ett eget kretslopp för bröd där vi tar tillvara på varje liten smula - samtidigt som vi hittat ett sätt att engagera våra konsumenter”, säger han i en kommentar.

Projektet mot minskat brödsvinn har genomförts i samarbete med matsvinnsappen Too Good To Go och förutom brödbilder har man också utvecklat metoder för att sälja överskottsbröd genom appen och att använda det i ölproduktion. Stora Coop Visby kommer också att testa att baka bröd på dravet som blir över från ölproduktionen.

Stora Coop i Visby tilldelades i veckan utmärkelsen ”Årets Hållbarhetsinitiativ” på Dagligvarugalan 2021 som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap.