Isabella Lövin vill väcka hopp om politikens kraft – ”Apatin är så jäkla farlig”

Namn: Isabella Lövin

Aktuell: Engagerad i FN:s havskonferens, skrivit bok om tiden i Miljöpartiet och regeringen.

Ålder: 59

Bor: Värmdö utanför Stockholm

Utbildning: Studier i statsvetenskap, sociologi och italienska. Dramatiska institutets radioproducentutbildning.

Karriär: Arbetade länge som journalist. Fick 2007 Stora journalistpriset och Guldspaden för boken Tyst hav om politiken bakom utfiskningen. Därefter EU-parlamentariker för Miljöpartiet 2009-2014 där hon deltog i att reformera EU:s fiskepolitik. Från hösten 2014 svensk biståndsminister, från 2016 även klimatminister samt språkrör för Miljöpartiet. Från 2018 byttes ministerposten till miljö- och klimatminister. Under tiden 2016-2021 var hon även vice statsminister. Lämnade politiken i februari 2021. Ordförande i Stockholm Environment Institute, medordförande i Friends of the Ocean Action.