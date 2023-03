Strid om kärnkraft när EU:s gröna svar ska presenteras

The Net Zero Industry Act beskrivs som europeiska unionens svar på USA:s IRA, ett stort stödpaket för grön omställning av industrin. Nu rapporterar tidningen Financial Times att kommissionärerna är oense kring hur kärnkraften ska hanteras inom ramarna för stödpaketet. Enligt Financial Times vill bland annat kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att kärnkraft ska klassas som hållbart inom ramarna för Net Zero Industry Act, något som bland annat skulle öppna upp för olika typer av stöd för kärnkraften. Bland annat snabbspår för godkännande av utbyggnad, skattelättnader och gräddfiler vid offentliga upphandlingar.



Financial Times skriver att bland annat klimatkommissionären Frans Timmermans är motståndare till att inkludera kärnkraften som en hållbar industri, inom ramarna för paketet.

Frankrike beskrivs också som ett av de länder som starkast driver på för att inkludera kärnkraften.

”Kärnkraft är koldioxidsnålt. Men det är inte förnybart. De vill ändra allt till koldioxidsnålt. Det är krig från fransk sida”, säger en person med insyn i förhandlingarna till Financial Times.

Enligt tidningen förväntas förhandlingarna fortsätta ”in i det sista”. Planen är att förslaget ska presenteras under torsdagen.



”Till 2030 vill vi kunna producera minst 40 procent av den cleantech som vi behöver här för att uppfylla vår gröna omställning. Därför handlar Net Zero Industry Act om snabbhet och underlättande. Vi underlättar tillstånd. Vi skapar enklare statliga stödsystem. Och vi tillåter skattelättnader och flexibel användning av EU-medel. Kort sagt ger Net-Zero Industry Act snabbhet, förenkling och den ger finansiering”, sa Ursula von der Leyen i ett tal under onsdagen.

