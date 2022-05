Världens ledare förbereder för Stockholm +50

FN-mötet Stockholm +50 arrangeras i Stockholm den 2–3 juni, för att högtidlighålla minnet av FN:s första världskonferens om miljö som ägde rum för 50 år sedan – Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen är också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

I programmet betonas vikten av globalt samarbete och multilateralism för att kunna ta itu med den trippla planetkrisen – klimat, natur och föroreningar.

Alla FN:s medlemsländer har bjudits till mötet, som kommer att hållas på Stockholmsmässan i Älvsjö. Delar av konferensen sänds också digitalt.

Namnet på konferensen – ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity” – ska illustrera att alla länder har ett gemensamt ansvar för de globala utmaningarna och för att hitta lösningar som kan bidra till en hållbar framtid, enligt regeringen.

Det är inte det enda internationella miljömötet som arrangeras i huvudstaden under försommaren. Några dagar före Stockholm +50 hålls även G20-ländernas miljömöte i Saltsjöbaden den 30-31 maj. Sedan väntar också världsmiljödagen i innerstan den 5 juni.

