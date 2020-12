Analys: Outnyttjad potential för arbetsgivare att jobba med hållbar mobilitet

Företag bär ansvar för klimatutsläpp från anställdas pendlingsresor. Men en enkät tyder på att majoriteten av storbolagen på börsen inte mäter och har mål för dessa utsläpp. Tobias Persson, projektledare för Mobility Insights, frågar sig om arbetsgivare sitter på en outnyttjad potential att främja ett transporteffektivt samhälle.



För ett par veckor sedan presenterade IVL Svenska Miljöinstitutet en rapport om hållbar elektrifiering. En av de centrala slutsatserna är att omställningen till eldrivna transporter behöver kombineras med åtgärder för transporteffektivitet. Att byta ut hela bilflottan till batteridrivna bilar innebär helt enkelt utmaningar kopplat till andra hållbarhetsrisker, exempelvis biologisk mångfald.



Det här är antagligen inga nyheter för dig som prenumererar på Ekotransport. Men en sak som är särskilt intressant med IVL-rapporten är forskarnas rekommendation till arbetsgivare: sluta tillhandahålla subventioner för bilar till anställda – även om de är eldrivna. Istället ska kollektivtrafik, cykel, gång och delade mobilitetstjänster främjas.



Företag bär ansvar för klimatpåverkande utsläpp från anställdas transporter enligt den internationellt vedertagna redovisningsstandarden GHG Protocol. Det gäller både för resor i tjänsten och för pendlingsresor som är en del av scope 3. För företag som vill bli klimatneutrala – ett mål som blir allt vanligare – innebär det att alla utsläpp ska ner till netto noll.



Samtidigt sker en snabb utveckling kring företagens ansvar för biologisk mångfald och naturresurser. Ett nytt redovisningsramverk, Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), är under utveckling. Syftet är att lyfta in biologisk mångfald i årsredovisningar på ett sätt som föregångaren TCFD gjort med klimatrisker.



Dagens industri och Aktuell Hållbarhet har skickat ut en enkät till storbolagen på Stockholmsbörsen för att höra hur de arbetar med anställdas mobilitet. En majoritet av bolagen mäter utsläpp från resor i tjänsten och har mål för att minska dessa. Men det är fortfarande en minoritet av storbolagen som har koll på utsläppen från anställdas pendlingsresor till och från jobbet.



Trenden tycks emellertid gå mot att fler bolag börjar mäta och sätta mål för pendlingsresor, om än från en lägre nivå. För arbetsgivare är det här en möjlighet att inkludera anställda i företagets klimatambitioner och stimulera beteendeförändringar.



Samtidigt kan företag i egenskap av transportköpare ha en potentiellt stor möjlighet att främja marknadsutveckling för mer yt- och resurseffektiva transportslag. Det kan exempelvis ske genom tillköp av offentlig kollektivtrafik, stimulanser för cykelpendling eller att vara en early adopter av delade mobilitetstjänster och därigenom bidra till att deras infrastruktur byggs ut.



Anställdas pendlingsresor kan tyckas ligga utanför företagets kärnverksamhet, men de flesta företag delar behovet av att ha nöjda och friska medarbetare. Jakten på topptalanger är en annan utmaning och företagets hållbarhetsarbete är en avgörande faktor för många när de söker ny arbetsgivare. Tiderna förändras och morgondagens statussymbol kanske inte är en bilnyckel.



När företagen nu ska förverkliga sina mål om att bli klimatneutrala finns det många goda skäl att även titta på anställdas pendlingsresor.



Tobias Persson,

Aktuell Hållbarhet



I den andra upplagan av Mobility Insights har Di och AH tittat närmare på hur företag arbetar med mobilitet för sina anställda. Rapporten lanseras den 14 december.