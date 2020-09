Analys: Så förhandlar partierna om reduktionsplikten

Just nu förhandlar partierna bakom januariöverenskommelsen om hur reduktionsplikten skall se ut framöver. Och det är bråttom, en lösning måste vara i hamn före årets slut. I en analys ger Jakob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet, en inblick i de pågående förhandlingarna och presenterar fyra möjliga lösningar.

I juli 2018 infördes något unikt i Sverige. En reduktionsplikt som kräver att drivmedelsleverantörerna minskar drivmedlets klimatpåverkan successivt. I klartext innebär det att blanda i ökande andelar biodrivmedel.



Reduktionsplikten fick vid införandet skarpa mål för 2018-2020. Senast 2020 skulle nya reduktionsmål sättas fram till 2030. Indikativt sattes dock ett reduktionsmål på 60 procent koldioxid för 2030. Reduktionsplikten har accepterats av drivmedelsbranschen, och lyfts fram som ett av de viktigaste styrmedlen av Klimatpolitiska rådet och av de svenska myndigheterna i deras egna uppföljningar.



De högkoncentrerade biodrivmedlen är skattebefriade och ligger utanför reduktionsplikten. Dessa skapar förnybarhet utöver pliktnivån och ger incitament att gå före i omställningen. Inte minst kollektivtrafiknäringen är beroende av att de högkoncentrerade biodrivmedlen även i fortsättningen hålls utanför reduktionsplikten. Den upphandlade kollektivtrafiken kör till över 90 procent på el, biodrivmedel eller biogas.



Om biodrivmedlen skulle läggas in i reduktionsplikten, och därigenom beläggas med skatt på kanske sex kronor litern, klarar inte kollektivtrafiken att upprätthålla detta rekord. Biogas och el är skattebefriade och påverkas inte av eventuella skatter.



I år skulle allt vara klart. Energimyndigheten lämnade ett försenat förslag till regeringen under hösten 2019, och fortfarande förhandlar partierna bakom januarilistans 73 punkter om hur reduktionsplikten skall se ut framöver.



Diskussionen kopplas till budgetpropositionen eftersom reduktionsplikten leder till allt högre inblandning av biodrivmedel, som är dyrare än fossila bränslen. För att hålla priset vid pump konkurrenskraftiga befarar finansdepartementet att skatterna behöver justeras nedåt. Alltså en kostnad för statskassan.



Reduktionsplikten definierar hur mycket biodrivmedel som drivmedelsföretagen måste köpa in och blanda in nästa år, och det blir svårare att hantera detta ju senare beskedet om nya reduktionsnivåer kommer. Men vi lär vara nära en lösning och det finns fyra huvudscenarier:



För det första - partierna enas och presenterar en reduktionsplikt i samband med att budgetpropositionen presenteras. Reduktionsplikten följer Energimyndighetens förslag, eventuellt med lite lägre ökningar i början, och mer närmare 2030. En ”hockeyklubba”.



För det andra - partierna enas innan budgeten. Men skjuter på införandet av reduktionsplikt till maj 2021, när E10 (bensin med upp till 10 % etanolinblandning) lanseras.



För det tredje - samma som alternativ två, men med sänkta ambitionsnivåer för bensin och diesel.



Och för det fjärde - förhandlingarna fortsätter efter budgeten. Nivån för 2020 ligger kvar till ny plikt presenteras.



Det är oacceptabelt att beskedet kommer så sent, och oroväckande att så olika scenarier fortfarande diskuteras utan insyn för branschen som berörs. Det vi behöver är tvärtom en transparent och förutsägbar, men fortfarande ambitiös utveckling. Den ger tydlighet till branschen, och skapar successivt större efterfrågan på biodrivmedel som i sin tur gynnar inhemsk biodrivmedelsproduktion. De högkoncentrerade biodrivmedlen bör hållas utanför reduktionsplikten. Vi tror på kloka politiker som väljer alternativ 1 och ger branschen långsiktiga förutsättningar att ställa om.



Jakob Lagercrantz

vd, 2030-sekretariatet