Här är invånarna nöjdast med cykelvägen

Lommas och Forshagas kommuninvånare är nöjdast med de kommunala gång- och cykelvägarna, 94 procent, det visar färsk statistik från Gröna Bilister. Genomsnittet ligger på ungefär 75 procent.

Rent generellt är invånare i och kring städer mer nöjda med cykelvägarna än de som bor i landsortskommuner.

”Kvalitet slår kvantitet när det gäller cykelvägar. Det gäller att skapa tydligt markerade cykelvägar som är separerade från motortrafiken. De måste röjas från snö och vägbeläggningen måste underhållas”, säger Marie Pellas, ordförande för Gröna Bilister, i en kommentar.

Ett undantag är dock landsbygdsinvånarna. Där är mängden cykelväg viktig för att invånarna ska vara nöjda. Enligt Gröna Bilister är det logiskt med tanke på de långa avstånden. Där behövs cykelväg för att invånarna ska cykla över huvud taget eftersom alternativet kan vara att cykla på landsvägar bredvid bilar i hög fart.

”De stora skillnaderna mellan snarlika kommuner visar att det går att göra mer för att underlätta cykling på många håll. Byggs cykelvägar som gör invånarna riktigt nöjda kommer de att också att använda dem, till gagn för hälsa och miljö”, säger Marie Pellas.

I slutet på förra året fanns i genomsnitt nästan 2,5 meter cykelväg per svensk, vilket är en ökning med 24 procent under en sjuårsperiod. Tingsryd är kommunen med mest gång- och cykelväg per person, hela 6,7 meter.