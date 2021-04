Ny teknik kan få elbilsflottan att stabilisera elnätet

I framtiden kan elbilar komma att användas som stödkraft för elnätet, till exempel som reservkraft vid elavbrott eller för att minska så kallade effekttoppar. Tekniken kring detta går under namnet ”vehicle to grid”, och det pratas ibland också om ”vehicle to everything” eller kort V2X. I dag startar ett utvecklingsprojekt kring tekniken i Västsverige. Utvecklingsprojektet drivs av bland annat Chalmers, Göteborg Energi och Polestar och projektet ska med en treårig budget om 30 miljoner kronor söka efter möjligheter och utmaningar med den nya tekniken.

I projektet har Göteborg Energi fått ett särskilt uppdrag för att studera hur så kallad vehicle to grid-teknik kan påverka och driva fram nya affärsmodeller för nätoperatörer, aggregatorer och fordonstillverkare. Redan nu uppger Göteborg Energi att företaget identifierat två huvudsakliga användningsområden för tekniken på elnätssidan. Bland annat menar företaget att tekniken kan skapa nya tjänster för elnätbolag som i dag inte kan äga egna energilager. Göteborg Energi ser också stor potential för att elhandeln ska kunna utveckla olika handelstjänster.

”Framtidens elnät behöver vara smart och anpassat för att ta emot ett allt större inslag av förnybar energi från sol och vind. Vi står också inför en utmaning där effekten i elnätet ska räcka till för den omfattande elektrifiering som pågår inom både industrin och transportsektorn. Det här projektet är ett utmärkt tillfälle för oss att tillsammans med aktörer som ligger i framkant inom sina respektive teknikområden, bygga upp kunskap, simulera och testa olika modeller för V2X”, säger Henrik Forsgren, utvecklingsstrateg på Göteborg Energi, i en kommentar.