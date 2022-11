Regeringens nya budgetutspel: Vill se satsning på laddinfrastruktur

Under de kommande tre åren – 2023 till 2025 – vill regeringen skjuta till totalt 2,6 miljarder för utbyggnad av laddstolpar och infrastruktur, meddelade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) under en pressträff på måndagen, där regeringen innehåll ur budgeten som släpps i sin helhet under morgondagen.



”Elbilen ska vara ett bra alternativ för alla invånare i Sverige, i såväl glesbygd, landsbygd som i storstäder”, sa Andreas Carlson på pressträffen.



Samtidigt meddelades att regeringen vill satsa en miljard kronor på vägunderhåll, där 750 miljoner kronor ska tas från underhållet av järnvägarna. Enligt Andreas Carlson ska det inte påverka underhållet i stort:



”Eftersom Trafikverket bedömer att de inte kan omsätta de medel som är avsedda järnvägsunderhåll förrän om flera år fram i tiden”, sa han på pressträffen.