Transportutsläppen minskar – trots ökad trafik

Totalt minskade transportutsläppen med 0,3 procent under 2021 jämfört med föregående år, enligt Trafikverkets preliminära siffror. Myndigheten listar energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel som tre orsaker till minskningen.

”Mer än en fjärdedel av den energi som vi nu använder inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. Mellan 2020 och 2021 ökade andelen från 24 till 26 procent, det beror framför allt på den höjda reduktionsplikten”, säger Marie Hagberg Backlund, avdelningschef på Trafikverket, i en kommentar.

Samtidigt är det preliminära utfallet för 2021 långt ifrån vad som krävs för att nå vägtrafikens klimatmål. För att nå målsättningen behöver transportutsläppen minska med cirka 9 procent per år, enligt Trafikverket.

Utsläppen från personbilar ”minskade stort” under året, skriver myndigheten som anger den ökade andelen elbilar i nybilsregistreringen, som steg från 10 till 19 procent, som det främsta skälet till det.

Andelen laddfordon i den svenska fordonsflottan ökar för varje år, men befinner sig fortfarande på låga nivåer. Vid årsskiftet uppgick andelen laddbara personbilar i trafiken till 5,9 procent, vilket kan jämföras med 3,6 procent ett år tidigare.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar sjönk samtidigt från i genomsnitt 93 gram per kilometer under 2020 till 75 gram per kilometer förra året.



Läs Trafikverkets rapport