Skogsforsk: Fågeldirektivet blir dyrt för skogsägarna

Ökade kostnader med mellan 4 och 6 miljarder kronor per år för skogsägarna. Det riskerar skogsbranschen till följd av artskyddsutredningens förslag på implementering av EU:s fågeldirektiv, enligt Skogsforsk. I en ny beräkning kommer forskningsinstitutet, som finansieras av skogsnäringen och staten, fram till att flera skogliga åtgärder sannolikt skulle bli förbjudna under flera månader under vår och sommar. Uppehållet utgår från de häckningsperioder som i och med implementeringen av fågeldirektivet kan stoppa skogsbruk under delar av året.

”Dessa kostnader är mycket höga, men det finns fler faktorer som kan vara än allvarligare. Ett exempel är den ökade risken för angrepp av skadeinsekter, eftersom den enda praktiskt tillgängliga bekämpningsmetoden för exempelvis granbarkborre innebär åtgärder under just häckningsperioden”, skriver Skogsforsk.

En annan följd enligt Skogsforsk är att skogsnäringens attraktivitet som arbetsgivare riskerar att minska mycket påtagligt då ett stort antal åretruntarbetstillfällen skulle omvandlas till säsongsarbeten. Inom delbranscherna skogsvård och skogsbränsle bedöms därmed svårigheten att rekrytera och behålla kompetenta tjänsteleverantörer och kompetent personal komma att öka till en ohållbar situation.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag skriver även Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist att om den svenska artskydds­förordningen ska tillämpas bokstavligt får det orimliga konsekvenser för skogs­bruket, samtidigt som förtroendet för natur­vården undergrävs.



Läs Skogsforsks rapport



Läs Herman Sundqvists debattartikel