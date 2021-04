Toppmöte och klimatmål – så firas Jordens dag

I dag firas jordens dag för 51:a gången. I USA har exempelvis Joe Biden förlagt sitt klimattoppmöte till denna dag. Mötet invigs klockan 14:00 svensk tid och kommer att pågå i dagarna två med massvis av regeringschefer och företagsledare från hela världen. Syftet är att återstarta klimatarbetet till toppmötet i Glasgow i november.

Flera företag, framför allt anglosaxiska, har valt att lansera nya klimatmål just denna dag, Burger King siktar på nollutsläpp till 2030 och detta inkluderar energiförbrukning, den egna verksamheten och indirekta utsläpp. Mulberry siktar på 2035, Kitkat 2025. Förra året använda Visa 100% förnybar energi och har redan planer för en klimatpositiv verksamhet. Deras nuvarande mål är nettonoll i hela den globala verksamheten till 2040.

En hel del föredrag och aktiviteter går av stapeln i dag. We don’t have time bjuder in till föredrag på temat finansiering till nollutsläpp med bland annat Johan Rockström som talare. Earthday själva började redan i förrgår med bland annat Greta Thunberg som talare. Idag är deras tema restaureringen av jorden och webbsändningen startar kl. 18 svensk tid.

Jordens dag initierades från början av den amerikanska senatorn Gayland Nelson som oroades över de accelererade miljöproblemen. Det blev starten för många av de amerikanska miljölagar som stiftades i slutet av 70-talet. Tjugo år senare blev Jordens dag en global dag för miljöorganisationer och miljöaktivister.